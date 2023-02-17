Зеленский назначил главу военной администрации Чернигова: что о нем известно
Источник:распоряжение Владимира Зеленского
Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении Дмитрия Брыжинского главой Черниговской городской военной администрации. До назначения полковник ВСУ занимал должность руководителя патронатной службы аппарата облгосадминистрации Черниговщины.
Соответствующее распоряжение президента было опубликовано вечером 17 февраля. За плечами Дмитрия Брыжинского большой боевой опыт, в частности полковник возглавлял штаб обороны Чернигова с началом полномасштабного вторжения России.
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Что известно о Дмитрии Брыжинском
Дмитрий Брыжинский окончил Харьковский институт танковых войск (2001), Черниговский государственный институт экономики и управления (2008), Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Шевченко (2010), Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского (2018), Национальный университет "Черниговская политехника" (2021).
В 2014 году возглавлял БТГ 1-й отдельной танковой бригады на базе механизированного батальона, которая блокировала в июне оккупационные российские силы под Луганском. Затем стал начальником штаба и первым заместителем командира воинской части 58-й отдельной мотопехотной бригады имени Гетьмана Выговского, а в марте 2019 года возглавил 93-ю отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр".
С началом полномасштабного вторжения руководил штабом обороны Чернигова, а в мае стал командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады. В октябре Брыжинский стал руководителем патронатной службы аппарата облгосадминистрации Черниговской области и советником председателя ОВА Вячеслава Чауса.
Почему в Чернигове образовали военную администрацию
- 7 декабря 2022 года Яворовский районный суд запретил городскому председателю Чернигова Владиславу Атрошенко занимать свой пост в течение года.
- Сам Владислав Атрошенко обвинил представителей Офиса Президента в давлении на суд. Также он заявил о "деле чести" и сказал, что будет подавать апелляцию.
- Впоследствии 1 февраля 2023 года Львовский апелляционный суд рассмотрел апелляцию на решение Яворовского районного суда. Но Владислав Атрошенко все-таки отстранили от должности мэра на один год.
- Причиной отстранения стало то, что в августе 2022 года Владислав Атрошенко дал указание своему водителю вывезти автомобиль жены Tesla Model X за границу. По словам правоохранителей, это частный интерес. Ведь водитель имел официальную командировку и деньги на бензин из бюджета города.
- 9 февраля исполняющим обязанности Черниговского городского головы был назначен секретарь горсовета Александр Ломак.
- Уже 13 февраля Владимир Зеленский подписал указ о создании в Чернигове городской военной администрации.