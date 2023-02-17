Зеленский назначил главу военной администрации Чернигова: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении Дмитрия Брыжинского главой Черниговской городской военной администрации. До назначения полковник ВСУ занимал должность руководителя патронатной службы аппарата облгосадминистрации Черниговщины.

Соответствующее распоряжение президента было опубликовано вечером 17 февраля. За плечами Дмитрия Брыжинского большой боевой опыт, в частности полковник возглавлял штаб обороны Чернигова с началом полномасштабного вторжения России.

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Что известно о Дмитрии Брыжинском

Дмитрий Брыжинский окончил Харьковский институт танковых войск (2001), Черниговский государственный институт экономики и управления (2008), Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Шевченко (2010), Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского (2018), Национальный университет "Черниговская политехника" (2021).

В 2014 году возглавлял БТГ 1-й отдельной танковой бригады на базе механизированного батальона, которая блокировала в июне оккупационные российские силы под Луганском. Затем стал начальником штаба и первым заместителем командира воинской части 58-й отдельной мотопехотной бригады имени Гетьмана Выговского, а в марте 2019 года возглавил 93-ю отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр".

С началом полномасштабного вторжения руководил штабом обороны Чернигова, а в мае стал командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады. В октябре Брыжинский стал руководителем патронатной службы аппарата облгосадминистрации Черниговской области и советником председателя ОВА Вячеслава Чауса.

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