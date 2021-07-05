Минкульт внес российского комментатора Губерниева в "черный список"

Министерство культуры внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Соответствующее представление внесла СБУ.

В Минкульте не объяснили причину, почему Губерниев оказался в списке. Теперь список насчитывает 204 человека.

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Дмитрий Губерниев в "черном списке"

Известный российский комментатор и один из ведущих спортивных ведущих недавно приобщился к обсуждению формы украинской сборной на Евро-2020. Он отметил, что не стоит акцентировать на ней внимание, а стоит развивать российский футбол и заниматься его насущными вопросами.

Впрочем, саму форму он тоже критиковал. Например, не признавал, что Украина имеет право наносить на карту Крым. Губерниев язвительно прокомментировал, что в таком духе Украине может нанести хоть Африку, хоть Аляску. Саму форму называл политизированной.

Кого Минкульт внес в "черный список": недавние обновления

В начале июня список пополнился российским режиссером Олегом Джураевым, актрисой Анной Песковой и актером Романом Юрченко. 18 июня в список внесли музыканта Сергея Скачкова из группы "Земляне".

Впрочем, одно из пополнений вызвало настоящий скандал: речь идет о певце Филиппе Киркорове. Минкульт внес его в "черный список" 22 июня. Как объяснили, сделали это из-за пропагандистских заявлений и поддержку оккупации Крыма.

Однако уже 27 июня СБУ отозвала свое представление в отношении Киркорова и его убрали из списка. Причины такого решения в ведомстве не сообщили.