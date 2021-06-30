Такое мнение высказал российский оппозиционер Дмитрий Гудков. Также он говорил о пророссийском политике в Украине Викторе Медведчуке, оккупации украинских территорий и режиме Путина.

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Об агрессии России

Важно понимать, что никому хорошо не будет, если Россия взорвется. Хорошо будет, когда в России к власти придут нормальные люди.

Украина и Россия – соседи. Если сосед неадекватен, то плохо не только внутри России, но и всем соседям и не только им. В общих интересах сделать так, чтобы Россия изменила свое движение от диктатуры к демократии. Рано или поздно это произойдет и всем будет хорошо.

Справка. Дмитрий Гудков в июне 2021 года покинул Россию и приехал в Украину. Причиной стало политическое преследование.

Об условиях в СИЗО России

Они (правоохранители – 24 канал) нашли какое-то дело о якобы неуплате долгов за аренду подвала моей тети еще 6-летней давности, когда я был депутатом Госдумы. Каким-то образом меня сделали подозреваемым по этому делу.

Нас с тетей посадили на 2 суток в следственный изолятор. Там 5 метров, дырка в полу вместо туалета, кровать 1,80 метров с моим ростом – 1,96. Там спать невозможно. В 6 утра звучит гимн России – подъем.

Об успешной Украине и амбициях Путина

У Путина задача, чтобы Украина была неуспешной, ведь Украина выбрала европейский путь, а Путин движется в сторону Северной Кореи – это 2 разных диалога.

Путин понимает, что успешная Украина – это конец его власти. Это мы все понимаем. Почему я всегда желаю успеха Украине? Потому что я понимаю – если здесь будет все хорошо, то граждане России увидят, что можно и по-другому (жить – 24 канал).

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Об оккупированном Донбассе

Есть видение Путина – он создает проблемы для Украины, чтобы усложнить будущее движение в НАТО. Я уверен, что если придут другие силы, то Донбасс в России никому не будет нужен, кроме Владимира Путина. Это было специально создано, чтобы создать Украине проблемы.

Я не думаю, что они готовы к серьезной войне. Скорее всего, это просто для того, чтобы создать территориальную проблему и усложнить движение в Европу, Евросоюз, НАТО.

О роли Медведева

Его (Медведева – 24 канал) посадили на вырост, на скамью запасных. Очевидно, что Путин ему доверяет, он, конечно, освободил президентское кресло. Все, это самый надежный партнер.

Интервью с Дмитрием Гудковым в программе "Что это было?": смотрите видео