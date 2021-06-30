Таку думку висловив російський опозиціонер Дмитро Гудков. Також він говорив про проросійського політика в Україні Віктора Медведчука, окупацію українських територій та режим Путіна.

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Про агресію Росії

Важливо розуміти, що нікому добре не буде, якщо Росія вибухне. Добре буде, коли в Росії до влади прийдуть нормальні люди.

Україна і Росія – сусіди. Якщо сусід неадекватний, то погано не лише всередині Росії, але й всім сусідам та не тільки їм. В загальних інтересах зробити так, щоб Росія змінила свій рух від диктатури до демократичності. Рано чи пізно це станеться і всім буде добре.

Довідка. Дмитро Гудков у червні 2021 року залишив Росію і приїхав в Україну. Причиною стало політичне переслідування.

Про умови в СІЗО Росії

Вони (правоохоронці – 24 канал) знайшли якусь справу про нібито несплату боргів за оренду підвалу моєї тітки ще 6-річної давнини, коли я був депутатом Держдуми. У якийсь спосіб мене зробили підозрюваним по цій справі.

Нас з тіткою посадили на 2 доби у слідчий ізолятор. Там 5 метрів, дірка в підлозі замість туалету, ліжко 1,80 метрів з моїм зростом – 1,96. Там спати неможливо. В 6 ранку звучить гімн Росії – підйом.

Про успішну Україну та амбіції Путіна

У Путіна завдання, щоб Україна була неуспішною, адже Україна обрала європейський шлях, а Путін рухається в бік Північної Кореї – це 2 різні діалоги.

Путін розуміє, що успішна Україна – це кінець його влади. Це ми всі розуміємо. Чому я завжди бажаю успіху Україні? Тому що я розумію – якщо тут буде все добре, то громадяни Росії побачать, що можна й по-іншому (жити – 24 канал).

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Про окупований Донбас

Є бачення Путіна – він створює проблеми для України, щоб ускладнити майбутній рух до НАТО. Я впевнений, що якщо прийдуть інші сили, то Донбас в Росії нікому не буде потрібен, крім Володимира Путіна. Це було спеціально створено, щоб створити Україні проблеми.

Я не думаю, що вони готові до якоїсь серйозної війни. Найімовірніше, це просто для того, щоб створити територіальну проблему та ускладнити рух до Європи, Євросоюзу, НАТО.

Про роль Медведєва

Його (Медведєва – 24 канал) посадили на виріст, на лаву запасних. Очевидно, що Путін йому довіряє, він, звичайно, звільнив президентське крісло. Все, це найнадійніший його партнер.

Інтерв'ю з Дмитром Гудковим у програмі "Що це було?": дивіться відео