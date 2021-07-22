Шизофрения чистой воды, – российский оппозиционер о жалобе Кремля на Украину в ЕСПЧ

Россия впервые пожаловалась в Европейский суд по правам человека на Украину. Российский оппозиционер Дмитрий Гудков, бежавший в Украину из-за преследования и давления, раскритиковал обращение.

Он назвал жалобу абсолютно циничной и абсурдной. Гудкова возмутило то, что Россия признает Европейский суд только тогда, когда для них выгодно.

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"Россия подала иск в ЕСПЧ против Украины из-за развязанной на Донбассе войны, сбитого Boeing, преследования СМИ и других вещей, которыми ежедневно Путин любуется в зеркале. Это, конечно, шизофрения чистой воды", – отметил Гудков.

Он сказал, что даже для малой части тех украинцев, которые могли верить в "один народ", жалоба России в ЕСПЧ все расставила на свои места.

Уже никто не удивляется. "Кремль" и "адекватность" – эти 2 слова хоть сейчас можно разбирать в 5 классе как пример антонимов,

– подытожил Гудков.

Жалоба России на Украину в ЕСПЧ: о чем говорится

Об иске России стало известно 22 июля. Кремль хочет в Европе доказать, что их якобы нет на Донбассе, а именно Украина нарушает права людей.

Россия в жалобе изложила ряд обвинений. В частности, заявила, что Украина якобы преследует журналистов, подавляет свободу слова и виновата в катастрофе малазийского Boeing MH17 на Донбассе.

и виновата в на Донбассе. Глава украинского Минюста Денис Малюська уверен, что Москву ждет неизбежное поражение в процессе.