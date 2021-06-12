Гудков, который бежал из России из-за преследования, планирует уехать из Украины

Бывший депутат Госдумы России Дмитрий Гудков, который только недавно прибыл в Украину, собирается выехать в Болгарию. Заметим, что на родине россиянин страдал от политического преследования.

О намерениях экс-депутата сообщили российские СМИ. По их данным, Гудков покинет Украину примерно через неделю.

Важно Российский оппозиционер Дмитрий Гудков покинул Россию и приехал в Украину

Почему политик решил поехать в Болгарию – пока остается тайной.

Почему он уехал из России

Гудков является одним из немногих российских политиков, который публично высказывался против вооруженной агрессии России на востоке Украины . По его словам, Россия прибегла к этой войне, чтобы побаловать себя призрачным "величием". Гудков, будучи в Госдуме, не голосовал за вхождение оккупированного Крыма в состав России.

На родине экс-депутата и его тетю Ирину Ермилову подозревают в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом.

По версии следствия, организация, возглавляемая Ермиловой, не выплатила долг по договору аренды нежилого помещения в 2015 – 2017 годах. Потерпевшим по делу выступает департамент городского имущества Москвы – владелец помещения, отмечали адвокаты.

Гудков отрицает подозрения. Он заявил, что уголовное дело, по которому он задержан, касается фирмы его родителей, к которой он не имеет отношения.