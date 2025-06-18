Родители ждали его весь день: под завалами девятиэтажки погиб 31-летний Дмитрий Исаенко
- Тело 31-летнего Дмитрия Исаенко достали из-под завалов дома в Киеве вечером 17 июня.
- Исаенко был студентом магистратуры университета имени Драгоманова, факультет физического воспитания, спорта и здоровья.
Тело парня, родители которого весь день ждали его под руинами дома в Соломенском районе Киева, спасатели смогли достать из-под завалов только вечером 17 июня. Погибшим оказался 31-летний Дмитрий Исаенко.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова в Facebook.
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Что известно о Дмитрии Исаенко
Дмитрий Исаенко, который погиб под руинами собственного дома в результате российской атаки, учился на первом курсе магистратуры университета имени Драгоманова на факультете физического воспитания, спорта и здоровья по специальности "Физическая культура и спорт (здоровье человека и физическая рекреация)"
Светлая память Дмитрию Исаенко... В эти страшные дни сердца украинцев разрываются от боли... Это парень, за судьбой которого следила вся страна. Тот, чьи родители стояли у руин уничтоженного дома и ждали своего сына, молились и не отходили... Мы все молились вместе с ними. Их фотографии облетели весь мир, стали символом боли и надежды... Но чуда не произошло,
– говорится в сообщении.
Дмитрий Исаенко / Фото УГУ имени Михаила Драгоманова
На момент смерти ему был всего 31 год.
"Молодой, светлый, добрый. Дмитрий был хорошим другом, достойным сыном, вдохновенным человеком... Он жил, учился, верил в жизнь – пока его не забрала война", – отмечают в университете.
Также коллектив учебного заведения выразил искренние соболезнования семье погибшего.
Напомним, что в результате масштабной атаки России на Киев 17 июня, погиб по меньшей мере 21 человек. Однако количество жертв может возрасти, ведь разбор завалов все еще продолжается.