О своем освобождении из СИЗО в городе Перемышль мужчина сообщил на своей странице в фейсбуке. По его словам, ситуация разрешилась так же внезапно, как и началась, однако впереди еще много работы по установлению всех обстоятельств инцидента.

Что рассказал бизнесмен?

Бизнесмен отметил, что пока не понимает, было ли это случайностью и какие именно документы использовались для его содержания под стражей.

Но теперь я уже могу действовать и буду во всем разбираться,

– подчеркнул он в своем посте.

К процессу освобождения украинца присоединилось значительное количество людей и официальных учреждений. В частности, поддержку оказали адвокаты компании Arzinger Law Office, представители консульства Украины в Люблине, Министерство иностранных дел, а также команда и резиденты CEO Club Ukraine.

Пребывание под стражей без доказательства вины стало для предпринимателя серьезным испытанием, которое продемонстрировало специфику работы европейской правоохранительной системы.

"Лично я узнал много нового – о себе, о системе, которая задерживает людей на месяцы, даже когда их вина не доказана", – резюмировал он, в шутку добавив, что теперь может проводить мастер-классы "как заходить в дом в ЕС".

Напомним, что Карчука задержали в Перемышле 28 июля при пересечении польской границы. В Германии его подозревают в краже партии электровелосипедов в сентябре 2024 года.

По их версии, Карчук якобы лично приехал на грузовике на склад в Германии, использовал поддельные транспортные документы и взял 171 электровелосипед.

Защита бизнесмена утверждает, что он не имел никакого отношения к этим событиям, поскольку находился в Украине.