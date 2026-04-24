Казак не согласен с тем, какие выплаты он получал.

Что известно об иске Казака в суд?

Бывший глава Николаевской областной прокуратуры Дмитрий Казак подал иск в Харьковский окружной административный суд с требованием доплатить ему 4,8 миллиона гривен заработной платы. Ранее в этом же суде он уже добился существенного повышения пенсии – до 156,7 тысячи гривен в месяц.

Экс-прокурор считает, что в течение многих лет получал заниженную зарплату. По его подсчетам, 3,7 миллиона гривен ему должна доплатить Харьковская областная прокуратура, еще 1,1 миллиона гривен – Запорожская. Причиной, по его словам, стало то, что размер окладов ограничивали правительственными решениями, а при начислении использовали не актуальный прожиточный минимум, а доступные бюджетные ресурсы.



Иск Казака / Скриншот

В материалах дела указано, что истец требует взыскать "недополученную часть заработной платы" за периоды с 2015 по 2020 годы. Речь идет о нормах законодательства, которые ранее были признаны неконституционными.

Сейчас суд оставил иск без движения и предоставил Козаку 10 дней для устранения недостатков. В частности, проблема заключается в том, что он пропустил срок подачи иска и теперь должен отдельно просить суд восстановить сроки.

Справочно. Дмитрий Казак уволился с должности в январе 2024 года, возглавляя Николаевскую областную прокуратуру с 2022-го. Несмотря на относительно молодой возраст – 36 лет – он получает пенсию с 29 лет благодаря оформленной инвалидности, что позволило ему воспользоваться специальными условиями выхода на пенсию для прокуроров. После увольнения он выехал в Швецию, где сейчас проживает в городе Линчепинг вместе с женой и ищет работу.

Даже находясь за границей, продолжает активно судиться с украинскими госорганами.

Что известно о других делах, связанных с экс-прокурором?

О деле Дмитрия Казака стало известно в январе 2026 года. Тогда, экс-руководитель Николаевской областной прокуратуры Дмитрий Казак отсудил возвращение полного размера пенсии. В январе 2025 года из-за военного положения правительство ввело понижающие коэффициенты для высоких пенсий, в результате чего выплаты Дмитрию Казаку сократили почти вчетверо – до 42 тысяч гривен. Экс-прокурор обжаловал это решение в суде и добился восстановления полной пенсии – более 156 тысяч гривен.

Пенсионный фонд Украины подал встречный иск в суд, чтобы отменить решение. Даже несмотря на то, что выплаты незаконны, у ПФУ была проблема, которая помешала выиграть дело. Апелляционную жалобу они подали с опозданием на целый год.