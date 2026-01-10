Об этом говорится в решении Харьковского окружного административного суда, пишет 24 Канал.

Что известно о деталях дела?

По данным дела, 36-летний Дмитрий Казак получает пенсию по инвалидности с сентября 2022 года. Соцвыплаты назначили во время его председательства в прокуратуре Николаевщины, в период с июля 2022 по январь 2024 года.

В январе 2025 года из-за действия военного положения правительство ввело понижающие коэффициенты для высоких пенсий. Вследствие этого пенсию Казаку сократили почти вчетверо – до 42 112 гривен. Впрочем бывшего прокурора такое решение не удовлетворило – Казак обжаловал его в Харьковском окружном административном суде.

Судья признал такие действия незаконными, поэтому обязал Пенсионный фонд вернуть полный размер выплат. Таким образом экс-прокурор отсудил себе возвращение пенсии в более 156 тысяч гривен.

К слову, Дмитрий Казак оформил инвалидность еще в 2018 году, когда работал заместителем руководителя Харьковской местной прокуратуры №5. Наличие инвалидности позволило ему выйти на пенсию, имея лишь 10 лет стажа.

Где сейчас находится Казак?

Журналисты OBOZ утверждают, что сейчас экс-прокурор живет в шведском городе Линчепинг. Казак вместе со своей женой зарегистрирован в трехкомнатной квартире площадью 84 квадратных метра. За границу смог выехать из-за наличия инвалидности. СМИ отмечают, что украинским номером человек не пользуется, впрочем в соцсети LinkedIn он указал, что работает юристом в киевской компании KPD Consulting, которая обслуживает корпоративных клиентов.

Отсуженная пенсия в размере 156 тысяч гривен значительно превышает среднюю зарплату в Швеции.

