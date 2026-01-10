Про це мовиться у рішенні Харківського окружного адміністративного суду, пише 24 Канал.
Дивіться також Пенсія понад 200 тисяч гривень: хто з українців отримує найбільше
Що відомо про деталі справи?
За даними справи, 36-річний Дмитро Казак отримує пенсію по інвалідності з вересня 2022 року. Соцвиплати призначили під час його головування у прокуратурі Миколаївщини, у період з липня 2022 по січень 2024 року.
В січні 2025 року через дію воєнного стану уряд запровадив понижуючі коефіцієнти для високих пенсій. Внаслідок цього пенсію Казаку скоротили майже вчетверо – до 42 112 гривень. Втім колишнього прокурора таке рішення не задовільнило – Казак оскаржив його у Харківському окружному адміністративному суді.
Суддя визнав такі дії незаконними, тож зобов'язав Пенсійний фонд повернути повний розмір виплат. Таким чином експрокурор відсудив собі повернення пенсії у понад 156 тисяч гривень.
До слова, Дмитро Казак оформив інвалідність ще у 2018 році, коли працював заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №5. Наявність інвалідності дозволила йому вийти на пенсію, маючи лише 10 років стажу.
Де наразі перебуває Казак?
Журналісти OBOZ стверджують, що нині експрокурор мешкає у шведському місті Лінчепінг. Казак разом зі своєю дружиною зареєстрований у трикімнатній квартирі площею 84 квадратних метри. За кордон зміг виїхати через наявність інвалідності. ЗМІ зазначають, що українським номером чоловік не користується, втім у соцмережі LinkedIn він вказав, що працює юристом у київській компанії KPD Consulting, яка обслуговує корпоративних клієнтів.
Відсуджена пенсія у розмірі 156 тисяч гривень значно перевищує середню зарплатню у Швеції.
Хто ще зміг отримати пенсію по інвалідності, перебуваючи на держпосадах?
Заступник керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області незаконно отримав інвалідність у 2020 році. Правоохоронці завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт проти нього до суду.
З липня 2020 року до кінця листопада 2024 року чоловік незаконно отримав 477 тисяч гривень пенсії.
МОЗ спільно з СБУ, ДБР та Офісом Генпрокурора скасувало 445 рішень МСЕК про інвалідність посадовців. Станом на липень 2025 року перевірки рішень охопили понад 2 600 справ з понад 70 державних органів.