Про це мовиться у рішенні Харківського окружного адміністративного суду, пише 24 Канал.

Дивіться також Пенсія понад 200 тисяч гривень: хто з українців отримує найбільше

Що відомо про деталі справи?

За даними справи, 36-річний Дмитро Казак отримує пенсію по інвалідності з вересня 2022 року. Соцвиплати призначили під час його головування у прокуратурі Миколаївщини, у період з липня 2022 по січень 2024 року.

В січні 2025 року через дію воєнного стану уряд запровадив понижуючі коефіцієнти для високих пенсій. Внаслідок цього пенсію Казаку скоротили майже вчетверо – до 42 112 гривень. Втім колишнього прокурора таке рішення не задовільнило – Казак оскаржив його у Харківському окружному адміністративному суді.

Суддя визнав такі дії незаконними, тож зобов'язав Пенсійний фонд повернути повний розмір виплат. Таким чином експрокурор відсудив собі повернення пенсії у понад 156 тисяч гривень.

До слова, Дмитро Казак оформив інвалідність ще у 2018 році, коли працював заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №5. Наявність інвалідності дозволила йому вийти на пенсію, маючи лише 10 років стажу.

Де наразі перебуває Казак?

Журналісти OBOZ стверджують, що нині експрокурор мешкає у шведському місті Лінчепінг. Казак разом зі своєю дружиною зареєстрований у трикімнатній квартирі площею 84 квадратних метри. За кордон зміг виїхати через наявність інвалідності. ЗМІ зазначають, що українським номером чоловік не користується, втім у соцмережі LinkedIn він вказав, що працює юристом у київській компанії KPD Consulting, яка обслуговує корпоративних клієнтів.

Відсуджена пенсія у розмірі 156 тисяч гривень значно перевищує середню зарплатню у Швеції.

Хто ще зміг отримати пенсію по інвалідності, перебуваючи на держпосадах?