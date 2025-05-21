СБУ задокументировала новые преступления пропагандиста Киселева и сообщила ему о дополнительном подозрении

Дмитрий Киселев продолжает популяризировать российскую вооруженную агрессию, призывать к захвату Украины и оправдывать военные преступления оккупантов. СБУ задокументировала новые преступления подсанкционного российского пропагандиста.

Ему заочно объявили новое подозрение по 4 статьям УКУ. Об этом в среду, 21 мая, сообщили в Службе безопасности Украины, передает 24 Канал.

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Что известно о новом подозрении

Подрывную деятельность Киселева украинские правоохранители документируют еще с начала полномасштабной войны. Фигурант остается ведущим одного из главных рупоров московской пропаганды – "Вестей недели" на центральном канале Кремля.

Киселев регулярно распространяет фейки, пытается оправдывать российскую войну, призывает к свержению конституционного строя в Украине и захвату ее территории.

Напомним, в марте 2022 года следователи СБУ заочно сообщили Киселеву о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

По дополнительной доказательной базе и выводам экспертиз, СБУ заочно сообщила Киселеву о новом подозрении по 4 статьям УКУ о:

действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенных с использованием СМИ;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей или другим тяжким последствиям;

пропаганду войны;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификацию ее участников.

Поскольку злоумышленник скрывается на территории государства-агрессора, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.

Напомним, в апреле СБУ выдвинула дополнительные подозрения Ольге Скабеевой. Судебно-лингвистические экспертизы подтвердили ее участие в информационно-подрывной деятельности против Украины, в частности в эфире программы "60 минут".