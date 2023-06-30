Видела, что из него будет большой человек, – мать "Да Винчи" рассказала о детстве героя

К сожалению, на войне Украина теряет своих лучших сыновей и дочерей. Среди них – Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Его мама поделилась воспоминаниями о герое.

В интервью Front-18 Оксана Ивановна вспомнила, каким был Дмитрий Коцюбайло в детстве и юности. Кроме того, она показала детские фотографии "Да Винчи".

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Дмитрий рос добрым ребенком



Дмитрий Коцюбайло никогда не был разбойником / Фото из личного архива

Мама рассказывает, что с детства героя видела, что "из него будет большой человек". Об этом свидетельствовало все, даже его поведение. По словам Оксаны Ивановны, он не был разбойником, а также рос добрым ребенком.

Он рисовал, раскопками интересовался, собирал старинные вещи – кувшины, старинные монеты… Он столько понатягивал, что можно музей открыть. После школы пошел учиться в строительный лицей. Футболом интересовался, плавал на байдарках, играл в теннис,

– вспоминает она.



Дмитрий Коцюбайло рос добрым ребенком / Фото из личного архива

Свой патриотизм, напоминает Оксана Ивановна, Дмитрий Коцюбайло начал проявлять еще во время Революции Достоинства. Он тогда сказал матери, что должен идти, и все-таки пошел, чтобы бороться за свободу родной страны.

Мать "Да Винчи" рассказала, что смерть своего сына переносит с болью.

Я знала, что на похоронах будет много людей, потому что Диму все ценили, любили. Этот день очень плохо помню. Мне так тяжело, я не знаю…

– добавила Оксана Ивановна.



Мальчик был активен и имел целый ряд интересов / Фото из личного архива

Заметим, что Оксана Ивановна и две сестры Дмитрия сделали на руках татуировки. На них изображено лицо "Да Винчи".



Родные сделали тату с портретами Дмитрия Коцюбайла / Фото из личного архива

День гибели был неспокойным

Оксана Ивановна также рассказала, что 6 марта 2023 года не могла себе найти места. Она, словно чувствовала опасность, угрожавшую ее сыну. Она написала ему сообщение. А на следующий день она получила жуткое известие, которое поделило ее жизнь на "До" и "После".

Ей рассказали, что Дмитрий погиб в боях под Бахмутом. Поэтому сообщение, которое она ему послала, стало последним. И на него она так и не получила ответа. Женщина призналась, что "в тот день тоже умерла". И что до сих пор она не может понять, что ее сына больше нет в живых.