Это спасло Одессу: Резников раскрыл детали о затоплении "Москвы", которые поражают

Алексей Резников рассказал, что ликвидация крейсера "Москва" стала катализатором военно-стратегических и идеологически политических изменений. В частности, это уберегло Одессу.

Министр обороны в рамках спецпроекта Дмитрия Комарова "Год. За кадром. Министр" рассказал, что стратегической целью Кремля был полный захват Юга. Враг хотел контролировать всю полосу Азовского и Черного моря вплоть до Приднестровья.

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Целью российских захватчиков было контролировать выход в Крым и заблокировать Украину от морей. Оккупанты хотели остановить экономическую независимость Украины и сделать невозможными поставки зерна, масла, кукурузы. Россия хотела создать угрозу голода и заставить Запад торговаться со страной-террористкой.

Если бы оккупантам удалось замкнуть коридор в Приднестровье и угрожать Молдове. Для этого россиянам было важно захватить Одессу. Чтобы сделать это, оккупанты взяли Херсон и пошли на Николаев. Резников отметил, что враг собирался атаковать Одессу с суши и одновременно провести десантную операцию с моря.

Министр обороны подчеркнул, что россиян удалось остановить благодаря мужеству защитников Николаева. Благодаря погоде, штормам, российские корабли не могли начать операцию с моря. Это позволило одесситам подготовиться. В то же время, угроза с моря оставалась.

Резников добавил, что когда потопили "Москву", стало понятно: если она пошла ко дну, то десантный корабль легко пойдет ко дну. Десантная операция по морю стала бы самоубийством для россиян.

Министр обороны подчеркнул, что некоторые технические нюансы затопления "Москвы" пока не раскрывают. Это поможет подготовить еще несколько "сюрпризов" для окупантов.