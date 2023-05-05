Міністр оборони у межах спецпроєкту Дмитра Комарова "Рік. За кадром. Міністр" розповів, що стратегічною метою Кремля було повне захоплення Півдня. Ворог хотів контролювати всю смугу Азовського та Чорного моря аж до Придністров'я.

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Метою російських загарбників було контролювати вихід на Крим та заблокувати Україну від морів. Окупанти хотіли зупинити економічну незалежність України та унеможливити постачання зерна, олії, кукурудзи. Росія хотіла створити загрозу голоду та примусити Захід торгуватися з країною-терористкою.

Якби окупантам вдалося замкнути коридор до Придністров'я, вони могли б погрожувати Молдові. Для цього росіянам було важливо захопити Одесу. Аби зробити це, окупанти взяли Херсон та пішли на Миколаїв. Резніков зауважив, що ворог збирався атакувати Одесу з суходолу та водночас провести десантну операцію.

Міністр оборони наголосив, що росіян вдалося зупинити завдяки мужності оборонців Миколаєва. Завдяки погоді, штормам, російські кораблі не могли почати операцію з моря. Це дозволило одеситам підготуватися. Водночас загроза з моря залишалася.

Резніков додав, що коли потопили "Москву", стало зрозуміло: якщо вона пішла на дно, то десантний корабель легко піде на дно. Десантна операція з моря стала б самогубством для росіян.

Міністр оборони наголосив, що деякі технічні нюанси затоплення "Москви" наразі не розкривають. Це допоможе підготувати ще декілька "сюрпризів" для окупантів.