Яичница над расплавленным металлом: как Дмитрий Комаров работал горновым на "Запорожстали"
- Дмитрий Комаров в новом выпуске программы "Мир наизнанку. Украина" впервые показал работу металлургического комбината "Запорожсталь" изнутри.
- Зрители увидят уникальные кадры изнутри мартеновской печи и эксперимент Комарова по приготовлению яичницы над раскаленным чугуном.
Ведущий программы "Мир наизнанку. Украина" Дмитрий Комаров впервые показал изнутри работу одного из крупнейших металлургических комбинатов страны "Запорожстали" компании Метинвест.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Мир наизнанку".
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Дмитрий Комаров посетил "Запорожсталь"
"Запорожсталь" часто называют городом в городе – его масштабы впечатляют, а производственные мощности видны даже из космоса. В новом выпуске проекта Дмитрий Комаров отправился в сердце комбината – доменную печь, чтобы воочию увидеть ежедневную работу металлургов.
Ведущий не ограничился ролью наблюдателя, а стал частью настоящей команды. На этот раз Дмитрий Комаров работал грузчиком и горновым доменной печи, чтобы ощутить на себе все вызовы металлургической профессии.
В новом выпуске зрители увидят уникальные кадры, которых ранее не показывал ни один украинский журналист: репортаж изнутри мартеновской печи. К тому же Комаров проведет собственный эксперимент – попробует приготовить яичницу над раскаленным чугуном.
Дмитрий Комаров посетил "Запорожсталь": смотрите видео