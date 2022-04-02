Дмитрий Комаров вблизи показал уничтоженный Ан-225 "Мрия"

Украинский ведущий и журналист Дмитрий Комаров отправился в освобожденный от российских оккупантов город Буча Киевской области.

В ходе съемки последствий российского вторжения Комаров прибыл и в Гостомельский аэропорт, бои за который начались 24 февраля 2022 года во время российского полномасштабного вторжения в Украину.

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Журналист показал разрушенный Ан-225 "Мрия", еще недавно считавшийся самым мощным самолетом в мире.

Трудно передать эту боль, которую я чувствую в этом месте, когда смотрю на самолет "Мрия". Гордость украинцев, гордость всего мира. Его встречали, его приводили в пример,

– отметил Комаров.

Журналист добавил, что "Мрия" был сделан украинскими конструкторами-инженерами, которыми увлекался весь мир. Но у русской армии поднялась рука уничтожить столь ценную вещь.

Он подытожил, что россияне могут уничтожить самолет, но украинскую мечту разрушить не удастся и освобожденные Буча и Гостомель – еще одно тому подтверждение.

Как выглядит Ан-225 "Мрия" после вторжения российских войск: смотрите видео

Уничтоженный Ан-225 "Мрия": от 27 февраля по сегодняшний день: