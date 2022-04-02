Дмитрий Комаров вблизи показал уничтоженный Ан-225 "Мрия"
Источник:Дмитрий Комаров
Украинский ведущий и журналист Дмитрий Комаров отправился в освобожденный от российских оккупантов город Буча Киевской области.
В ходе съемки последствий российского вторжения Комаров прибыл и в Гостомельский аэропорт, бои за который начались 24 февраля 2022 года во время российского полномасштабного вторжения в Украину.
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Журналист показал разрушенный Ан-225 "Мрия", еще недавно считавшийся самым мощным самолетом в мире.
Трудно передать эту боль, которую я чувствую в этом месте, когда смотрю на самолет "Мрия". Гордость украинцев, гордость всего мира. Его встречали, его приводили в пример,
– отметил Комаров.
Журналист добавил, что "Мрия" был сделан украинскими конструкторами-инженерами, которыми увлекался весь мир. Но у русской армии поднялась рука уничтожить столь ценную вещь.
Он подытожил, что россияне могут уничтожить самолет, но украинскую мечту разрушить не удастся и освобожденные Буча и Гостомель – еще одно тому подтверждение.
Как выглядит Ан-225 "Мрия" после вторжения российских войск: смотрите видео
Уничтоженный Ан-225 "Мрия": от 27 февраля по сегодняшний день:
- В результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель, под Киевом, был сожжен один из самых мощных самолетов украинского производства Ан-225 "Мрия".
- Сразу после трагедии Государственное предприятие "Антонов" предложило учредить Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225.
- Лишь 31 марта российские войска покинули Гостомель. После этого можно было увидеть, что сделал "русский мир" с городом и аэродромом.
- 2 апреля спутниковые фото компании Maxar показали, что осталось от аэропорта, где находилась легендарная "Мрия".