Скандал с сыном нардепа от "Слуги народа", который покинул Украину: он решил сложить мандат
Источник:NGL Media
Дмитрий Копанчук принял решение сложить свой депутатский мандат. Предшествовали этому публикации в СМИ относительно того, что он уехал из Украины и не вернулся.
Как мы рассказывали раньше, 22-летний Дмитрий Копанчук – сын народного депутата от "Слуги народа" Елены Копанчук. Депутат Рудковского городского совета покинул Украину и не вернулся. А теперь решил сложить свой депутатский мандат.
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Заявление отправили "Новой почтой"
Информацией по этому поводу поделился секретарь Львовской областной организации партии "Слуга народа" Орест Сивенький. Он добавил, что 7 сентября планируется рассмотреть это заявление. Сделают это на следующем заседании Рудковского городского совета.
Заметим, что заявление Копанчука направили "Новой почтой". Правда, отправитель не он, а Артем Костюченко. Последний – помощник адвоката в хмельницком АО "Копанчук и партнеры". Его соучредитель – Владимир Копанчук, отец депутата.
Артем Костюченко подтвердил изданию, что направил заявление Дмитрия Копанчука. Он добавил, что его "попросили это сделать".
Копанчук покинул Украину: что об этом известно
- Начнем с того, что депутатом городского совета в Рудках Дмитрий Копанчук стал в 2020 году. А уже в 2023 году он попал в скандал.
- Он во время полномасштабного вторжения уехал за границу и не вернулся. Покинуть Украину ему удалось под предлогом сопровождения отца с инвалидностью.
- Журналисты также рассказали, что в 2022 году он трижды пересекал государственную границу. Интересно, что дважды он покидал Украину как водитель-волонтер через систему "Путь": 24 – 25 июля и 1 – 18 августа.
- По имеющимся данным, 1 января Дмитрий Копанчук со своим отцом пересекли границу в Смельнице на новенькой Toyota Land Cruiser Prado 150. Собственно, депутат ехал якобы, чтобы сопровождать своего 46-летнего отца с ІІ группой инвалидности.
- 7 февраля Копанчук-старший тем же автомобилем вернулся в Украину. Вместе с ним ехал экс-депутат Хмельницкого облсовета и бывший бизнес-партнер Елены Копанчук Владимир Федорчук. А вот Дмитрия с ними не было.