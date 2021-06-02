Соответствующее заявление сделал Дмитрий Козак – заместитель главы администрации Путина. Об этом он говорил в эфире одного из российских пропагандистских телеканалов.

Читайте также Главари боевиков и лидеры Кремля: журналисты получили записи разговоров Медведчука за 4 года

"Обострение, которое произошло в январе, феврале и марте... Очевидно, что оно рукотворное. И имеет свои причины внутриполитические и внешнеполитические", – сказал он.

Ведь в ТКГ и в нормандском формате по политическим вопросам урегулирования конфликта Украина подошла к краю, ей ничего ответить,

– цинично добавил Козак.

Поэтому, по его словам, в феврале украинская власть "решила обострить ситуацию". В то же время начались и разговоры о привлечении к нормандскому формату США и Великобритании.

Обратите внимание! Безосновательно обвиняя Украину, Козак молчит об обстреле со стороны оккупантов. Как и не вспоминает, что именно Россия нарушает все договоренности о перемирии на Донбассе.

Обострение на Донбассе: что известно

Российско-оккупационные войска регулярно нарушают договоренности о режиме тишины. Количество вражеских атак с начала 2021 года значительно увеличилось.

К сожалению, в период с января по июнь погибли 44 защитника Украины. Ситуация особенно обострилась в марте, когда боевики убили 4 бойцов ВСУ возле Шумов.

В течение весны Россия стягивала к границам с Украиной свои силы и технику. Вражеских войск там было больше, чем когда-либо с 2014 года, заявили в США.

Ситуация в районе проведения ООС до сих пор остается напряженной. Количество провокаций со стороны российских наемников заметно возросло в конце мая.

Накануне президент Зеленский заявил, что говорить о деэскалации еще рано. По его словам, в любой момент до конца сентября Россия может напасть на Украину.