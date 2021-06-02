Відповідну заяву зробив Дмитро Козак – заступник глави адміністрації Путіна. Про це він говорив в ефірі одного з російських пропагандистських телеканалів.

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"Загострення, яке відбулося у січні, лютому та березні… Очевидно, що воно рукотворне. І має свої причини внутрішньополітичні й зовнішньополітичні", – сказав він.

Адже у ТКГ й у нормандському форматі з політичних питань врегулювання конфлікту Україна підійшла до краю, їй нічого відповісти,

– цинічно додав Козак.

Тому, за його словами, у лютому українська влада "вирішила загострити ситуацію". Водночас почалися й розмови про залучення до нормандського формату США та Великої Британії.

Зверніть увагу! Безпідставно звинувачуючи Україну, Козак мовчить про обстріли з боку окупантів. Як і не згадує, що саме Росія порушує усі домовленості про перемир'я на Донбасі.

Загострення на Донбасі: що відомо

Російсько-окупаційні війська регулярно порушують домовленості про режим тиші. Кількість ворожих атак від початку 2021 значно збільшилася.

На жаль, у період від січня до червня загинули 44 захисники України. Ситуація особливо загострилася у березні, коли бойовики вбили 4 бійців ЗСУ біля Шумів.

Упродовж весни Росія стягувала до кордонів з Україною свої сили та техніку. Ворожих військ там було більше, ніж будь-коли з 2014 року, заявили у США.

Ситуація в районі проведення ООС й досі залишається напруженою. Кількість провокацій з боку російських найманців помітно зросла наприкінці травня.

Напередодні президент Зеленський заявив, що говорити про деескалацію ще зарано. За його словами, у будь-який момент до кінця вересня Росія може напасти на Україну.