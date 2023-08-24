Кулеба вместе с другими руководителями МИД начал "петь" гимн в соцсетях

Украина отмечает 32 День Независимости. Своеобразный "челлендж" в этот день начал Дмитрий Кулеба, решивший "запеть" гимн в твиттере.

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем твиттере начал "петь" гимн Украины. Он также "пригласил" присоединиться к министрам иностранных дел других стран.

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Гимн Украины в твиттере

Дмитрий Кулеба оставил в своем посту первую строчку украинского гимна.

Еще не умерла Украина и слава, и воля,

– написал он.

В этом же сообщении он отметил своих коллег, которых, очевидно, приглашает продолжить. В частности, он ожидает ответа от министра иностранных дел Эстонии, Литвы, Нидерландов, Швеции, Северной Македонии, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Европейского Союза, Канады и государственного секретаря США.

В то же время первый ответ Кулеба получил от Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир, главы МИД Исландии.



Главы МИДа других государств ответили Кулеби / Скриншот 24 Канала

Украина отмечает 32 День Независимости