Глупцы, – Кулеба о тех, кто не верит в нападение Путина на НАТО

Дмитрий Кулеба уверен: если Россия победит в войне с Украиной, Владимир Путин попытается напасть на НАТО.

Глава МИД Украины уверен, что одержав победу, российский диктатор захочет испытать 5 статью Североатлантического договора. Говорится о том, что нападение на одну из стран Альянса – равно нападению на всех.

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Кулеба отметил: если европейцы хотят избежать войны на территории НАТО, в которой придется сражаться и гибнуть их солдатам, они имеют только один выход – помогать украинцам сегодня победить Россию.

Глава МИД Украины отметил: никто раньше не думал, что Россия может напасть на Грузию или Украину. В то же время страна-агрессор сделала это.

Те, кто сегодня думает, что Путин не решится отправить свою армию в страну НАТО, недальновидные. Я бы даже сказал, если отбросить политкорректность, что они глупые,

– подчеркнул Кулеба.

Что глава МИД думает о ситуации на фронте

Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация на фронте может быть даже сложнее, чем почти два года назад – в начале полномасштабного вторжения. Критической проблемой является дефицит поставок боеприпасов. Это происходит даже при том, что Украина увеличила собственное производство. Кроме того, Украине нужно больше систем ПВО.