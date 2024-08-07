Работы очень много: какова цель Африканского турне Кулебы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в течение 4 –8 августа совершит четвертое Африканское турне. Он планирует посетить 3 страны: Замбию, Малави и Маврикий. Это очень важно, ведь нужно узнать о действиях Китая относительно нашего государства.

Поэтому Украине нужно посещать, в частности, Африку и доказывать свою позицию. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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Турне Кулебы очень важное

Валерий Клочок обратил внимание, что 29 июля специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй посетил Бразилию. Там государства заявили о согласованном совместном "мирном плане" по политическому урегулированию "украинского кризиса". Якобы его поддерживает 110 стран.

У Кулебы очень много работы. Объехать все 110 стран, чтобы убедиться, действительно ли они поддержали китайский "мирный план" и попытаться разъяснить позицию страны. Я далек от мысли, что там понимают природу войны России против Украины, что здесь происходит. Турне Кулебы правильное, учитывая то, что и как сегодня делает Китай, чтобы прекратить войну, что он предлагает Украине,

– отметил он.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" предположил, что вряд ли удастся существенно убедить эти страны поддерживать Украину, но контакты с ними однозначно нужны. Очень важно фиксировать свое присутствие и доказывать свою позицию.