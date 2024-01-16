Дмитрий Кулеба подчеркнул, что военная помощь потенциально позволит избежать прямого противостояние между НАТО и Россией. Американские войска будут вынуждены в это вмешаться.
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На кону – существование миллионов
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что какой бы сейчас ни была цена поддержки Украины, цена налаживания беспорядка в мир будет намного выше. Он отмечает, что украинцы продолжат борьбу, несмотря ни на что.
Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации.
– сказал Кулеба.
Глава МИД исключил любую возможность переговоров с Путиным. Он признал, что российские военные "усвоили свои уроки" и теперь "намного лучше приспособлены к этой войне". В то же время, Кулеба прогнозирует "больше поражений" для России в этом году.
Россияне стали более настойчивыми у Авдеевки, однако эти минимальные успехи дались им "чрезвычайно высокой ценой". Кулеба отмечает, что у России нет преимущества на поле боя.
Также комментируя атаки беспилотников, Кулеба отметил, что "Путин должен объяснить, что происходит". В то же время, министр добавил, что полезно время от времени заставлять россиян осознавать, что реальность за пределами их телевизоров отличается.
Ситуация в Украине: новости
- Генерал США Бен Ходжес прокомментировал якобы планы президента России Владимира Путина воевать в Украине в течение 5 лет. Он отметил, что Путин хочет уничтожения НАТО, но Россия терпит крах раньше Украины.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Великобритания и Канада уже работают над гарантиями безопасности для нашего государства. Это дополнительное понимание того, что никакого ослабления нашей поддержки в мире не будет.
- Ряд западных СМИ писал о подготовке страны-агрессоры к масштабной наземной операции в Харьковской области. Спикер командования Сухопутных войск Владимир Фитьо отметил, что по "прогнозам" он должен быть 15 января. Силы обороны умножают все планы россиян на нолик, и они откатываются.