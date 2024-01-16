Дмитрий Кулеба подчеркнул, что военная помощь потенциально позволит избежать прямого противостояние между НАТО и Россией. Американские войска будут вынуждены в это вмешаться.

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На кону – существование миллионов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что какой бы сейчас ни была цена поддержки Украины, цена налаживания беспорядка в мир будет намного выше. Он отмечает, что украинцы продолжат борьбу, несмотря ни на что.

Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации.

– сказал Кулеба.

Глава МИД исключил любую возможность переговоров с Путиным. Он признал, что российские военные "усвоили свои уроки" и теперь "намного лучше приспособлены к этой войне". В то же время, Кулеба прогнозирует "больше поражений" для России в этом году.

Россияне стали более настойчивыми у Авдеевки, однако эти минимальные успехи дались им "чрезвычайно высокой ценой". Кулеба отмечает, что у России нет преимущества на поле боя.

Также комментируя атаки беспилотников, Кулеба отметил, что "Путин должен объяснить, что происходит". В то же время, министр добавил, что полезно время от времени заставлять россиян осознавать, что реальность за пределами их телевизоров отличается.

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