Дмитро Кулеба наголосив, що військова допомога потенційно дозволить уникнути прямого протистояння між НАТО та Росією. Американські війська будуть змушені в це втрутитися.

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На кону – існування мільйонів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що якою б зараз не була ціна підтримки України, ціна налагодження безладу у світ буде набагато, набагато вищою. Він зазначає, що українці продовжать боротьбу попри все.

Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами, тому що на кону для України стоїть існування цієї нації,

– сказав Кулеба.

Очільник МЗС виключив будь-яку можливість переговорів з Путіним. Він визнав, що російські військові "засвоїли свої уроки" і тепер "набагато краще пристосовані до цієї війни". Водночас Кулеба прогнозує "більше поразок" для Росії цього року.

Росіяни стали більш наполегливими біля Авдіївки, однак ці мінімальні успіхи далися їм "надзвичайно високою ціною. Кулеба зазначає, що Росія не має переваги на полі бою.

Також коментуючи атаки безпілотників Кулеба зазначив, що "Путін має пояснити, що відбувається". Водночас міністр додав, що корисно час від часу змушувати росіян усвідомлювати, що реальність за межами їхніх телевізорів відрізняється.

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