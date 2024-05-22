Дает силы двигаться за горизонт: Дмитрий Кулеба выпустил новую книгу

Сборник называется "Война и новые горизонты. Лидеры мнений о настоящем и будущем Украины и мира". Он вышел в издательстве "Книголав".

Ранее мы писали о новой книге Леонида Кучмы. Это переиздание известной "Украина – не Россия", но с новыми разделами. Бывший президент говорит, что значительно обновил и старые разделы, ведь больше ничего не хочет доказывать россиянам.

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О чем говорится в новой книге Дмитрия Кулебы

Идея этого сборника родилась из понимания, что российская агрессия против Украины в корне изменит мир. Уже меняет его. Из пламени этой войны, самой ужасной в Европе со времен Второй мировой, появится новая глобальная архитектура безопасности, новая дипломатия, новые правила сосуществования,

– объяснил министр иностранных дел.

Кулеба предложил написать эссе о будущем после российской агрессии 23 интеллектуалам. Выдающиеся государственные деятели, мыслители, военные, бизнесмены, ученые, юристы и историки Европы, Северной и Южной Америки, Африки, Азии поделились своим видением.

Они высказались о том, каковы последствия этой войны для мира, как боевые действия изменят мир и что даст миру украинская победа. Среди авторов – Жозеп Боррель, Пан Ги Мун, Борис Джонсон, Энн Эпплбом, Бернар-Анри Леви, Саманта Пауэр, Сергей Плохий, Кондолиза Райс, Збигнев Рау, Тимоти Снайдер и Насим Талеб.

Книга соединяет украинскую политическую и интеллектуальную мысль с мировой. И одновременно побуждает к дискуссии, ведь украинцы могут согласиться не со всеми тезисами.

Зачем писать сейчас о победе, если ее нет

Дмитрий Кулеба считает, что во время войны сложно планировать будущее, но если постоянно жить одним днем, то можно потерять надежду и волю для движения вперед, к горизонту.

"Поэтому смотреть в будущее и искать, несмотря на все трудности, перспективы развития для Украины чрезвычайно важно. Именно с этой целью я обратился к наиболее влиятельным интеллектуальным и политическим фигурам мира с предложением написать эссе в этот сборник, представить Украину будущего и мир после российской агрессии. Каким он будет? Какие новые возможности будет нести для украинцев и других народов? Надеюсь, что мысли самых влиятельных умов мира вдохновят каждого украинца увидеть новые горизонты для себя лично и для нашей страны в целом", – объяснил министр.