Раніше ми писали про нову книгу Леоніда Кучми. Це перевидання відомої "Україна – не Росія", але з новими розділами. Колишній президент каже, що значно оновив і старі розділи, адже більше нічого не хоче доводити росіянам.

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Про що йдеться в новій книзі Дмитра Кулеби

Ідея цієї збірки народилася із розуміння, що російська агресія проти України докорінно змінить світ. Уже змінює його. З полум'я цієї війни, найжахливішої в Європі з часів Другої світової, постане нова глобальна архітектура безпеки, нова дипломатія, нові правила співіснування,

– пояснив міністр закордонних справ.

Кулеба запропонував написати есеї про майбутнє після російської агресії 23 інтелектуалам. Видатні державні діячі, мислителі, військові, бізнесмени, науковці, правники й історики Європи, Північної та Південної Америки, Африки, Азії, поділилися своїм баченням.

Вони висловилися про те, якими є наслідки цієї війни для світу, як бойові дії змінять світ і що дасть світові українська перемога. Серед авторів – Жозеп Боррель, Пан Ґі Мун, Борис Джонсон, Енн Епплбом, Бернар-Анрі Леві, Саманта Павер, Сергій Плохій, Кондоліза Райс, Збіґнєв Рау, Тімоті Снайдер і Насім Талеб.

Книга сполучає українську політичну та інтелектуальну думку зі світовою. І водночас спонукає до дискусії, адже, напевно, українці погодяться не з усіма тезами.

Навіщо писати зараз про перемогу, якщо її нема

Дмитро Кулеба вважає, що під час війни складно планувати майбутнє, та якщо постійно жити одним днем, то можна втратити надію та волю для руху вперед, до обрію.

"Тому дивитися в майбутнє та шукати, попри всі труднощі, перспективи розвитку для України надзвичайно важливо. Саме з цією метою я звернувся до найбільш впливових інтелектуальних і політичних фігур світу із пропозицією написати есеї до цієї збірки, уявити Україну майбутнього та світ після російської агресії. Яким він буде? Які нові можливості нестиме для українців та інших народів? Сподіваюся, що думки найвпливовіших умів світу надихнуть кожного українця побачити нові горизонти для себе особисто і для нашої країни загалом", – пояснив міністр.

Цікаво! Раніше у видавництві "Книголав" вийшла книга Кулеби "Війна за реальність". Це посібник з виживання в інформаційному просторі, в якому розказано, як працює маніпуляція та пропаганда і як себе захистити від фейків та дезінформації. Нову книгу можна передзамовити за посиланням.