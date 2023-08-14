Три недели в должности вместо трех лет: глава "Сенс Банка" подал в отставку
Источник:"Сенс Банк"
Председатель правления "Сенс Банка" Дмитрий Кузьмин написал заявление на отставку. Ее принял наблюдательный совет.
В пресс-релизе "Сенс Банка" говорится, что Кузьмин ушел "по личным причинам". Напомним, "Сенс Банк" – это бывший "Альфа-банк", недавно национализированный. Он принадлежит к 15 системно важным украинским банкам.
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Что известно об увольнении
Дмитрий Кузьмин руководил банком всего три недели – а его назначали на три года. По данным журналистов, его уволил наблюдательный совет "Сенс Банка". Нардеп Ярослав Железняк отметил, что отставка была внезапной и после непродолжительной болезни Кузьмина. Впрочем, возможную отставку председателя правления "Сенс Банка" ранее прогнозировали – в связи с некоторыми проблемами со здоровьем Кузьмина и "не слишком убедительной работой нового менеджмента в первые недели".
Дмитрий Кузьмин был топ-менеджером нескольких банков, в том числе "Универсал банка".
Временной исполняющей обязанности председателя назначена Елена Зубченко –бывший член наблюдательного совета Государственного ипотечного учреждения и директор Департамента финансовой политики Министерства финансов. Процесс отбора и назначения нового главы правления "начнется как можно быстрее", заверили в банке.
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Что известно о национализации
- Из-за того, что банк был связан с подсанкционными олигархами, в НБУ заявили, что "их поддержка действий и политики, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, оказывает значительный репутационный риск и оказывает существенное негативное влияние на деятельность банка". Правление Национального банка приняло решение вывести с рынка "Сенс Банк" и обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализировать финучреждение.
- Владельцами прямого участия в банке были ABH Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings SA (Люксембург), владельцами опосредованного существенного участия – гражданин РФ и Израиля Михаил Фридман, гражданин РФ и Латвии Петр Авен, гражданин РФ Андрей Косогов.
- Украина стала владельцем 100% акций "Сенс Банка" 21 июля. Правительство приняло решение приобрести в полном объеме акции "Сенс Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну.
- Была информация, что после национализации "Сенс Банка" бюджет потеряет до 5 миллиардов гривен. "Сенс Банк" – одно из трех учреждений, авторизованных для обслуживания гемблинговых операций.