Писал докладные Путину о разгроме окупантов на юге: России самоликвидировался подполковник

В марте этого года в России самоликвидировался подполковник Дмитрий Лисицкий. Он писал докладные в Кремле и российские минобороны о разгроме россиян на Юге Украины, в частности в районе Николаева.

Сначала российские СМИ писали, что он погиб на фронте. Однако тело Лисицкого 26 марта обнаружили в его квартире в Ставрополе. Подполковник застрелился.

Обратите внимание Минус более трех рот оккупантов за сутки: ВСУ имеют успехи на Таврическом направлении

Два разгрома россиян на Юге

Подполковник Лисицкий годами служил в составе 247 десантно-штурмового полка России, который базируется в Ставропольском крае. В преддверии вторжения этот полк перебросили в оккупированный Крым.

Когда Россия начала вторжение, полк отправился оккупировать южные регионы под командованием генерала Аркадия Марзоева – близкого к главе российского генштаба Валерия Герасимова.

Марзоев в первый же день отправил полк штурмовать Херсон, заверив окупантов в том, что трасса свободна. Однако в результате боев с украинскими воинами, они понесли колоссальные потери. Оккупанты утверждают, что за первые 2 дня полк потерял 76 захватчиков, среди которых командир полка подполковник Константин Зизевский, а еще 140 получили ранения.

Ситуация повторилась, но уже в Николаеве при попытке штурма аэропорта. Лисицкий организовал отвод окупантов за реку Ингулец, где они находились до контрнаступления на Херсон.

После вывода окупантов из Николаева, между Лисицким и Марзоевым вспыхнул конфликт, из-за чего подполковника отправили в Ставрополь на лечение.

Докладные не помогли

Будучи в больнице, Лисицкий написал докладные на имена Владимира Путина, Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Также подполковник отправил докладные в Кремль и минобороны. В них говорилось, что именно Марзоев виновен в разгроме 247-го полка.

Однако в Кремле эти обращения были проигнорированы, а Марзоев получал государственные награды. К примеру, 26 марта Путин вручил ему орден Александра Невского. Вероятно, увидев это, Лисицкий застрелился, потому что его тело нашли в тот же день.

К слову, Лисицкий участвовал в боях за Иловайск в 2014 году, поэтому причастных к тем кровавым событиям - расстрелу украинских военных, которые должны были выходить зеленым коридором.