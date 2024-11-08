Об уходе со службы военный сообщил на странице в Facebook, передает 24 Канал.

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Марченко ушел со службы

Генерал вспомнил свой путь в украинской армии. Среди самых значимых событий, в которых он принимал участие: разведка в оккупированном Крыму, вывод 75 собратьев из окружения в Изваринском котле, бои за Донецкий аэропорт.

Марченко заявил, что увольнение со службы стало самым тяжелым решением из тех, которые ему приходилось принимать в своей жизни.

Офицер объяснил увольнение потребностью в лечении.

Прохожу необходимое лечение. Ведь даже несгибаемых иногда нужно немного подлатать, чтобы удержать на плаву. В конце концов служба в армии всегда требует жертвовать здоровьем. И без своевременного восстановления все может стать бесполезным,

– отметил военный.

По словам Марченко, он участвовал в реформировании вещевого обеспечения и введении новой системы питания, разработке и борьбе за новые сухие пайки в Министерстве обороны Украины. В 2019 году Марченко взяли под стражу. Его подозревали в закупке некачественных бронежилетов.