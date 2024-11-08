Про звільнення зі служби військовий повідомив на сторінці у Facebook, передає 24 Канал.

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Марченко пішов зі служби

Генерал пригадав свій шлях в українському війську. Серед найвизначніших подій, в яких він брав участь: розвідка в окупованому Криму, виведення 75 побратимів з оточення в Ізварінському котлі, бої за Донецький аеропорт.

Марченко заявив, що звільнення зі служби стало найважчим рішенням, з тих, які йому доводилося ухвалювати у своєму житті.

Офіцер пояснив звільнення потребою у лікуванні.

Проходжу необхідне лікування. Адже навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати, щоб втримати на плаву. Врешті-решт, служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров'ям. І без своєчасного відновлення все може стати марним,

– зазначив військовий.

За словами Марченка, він брав участь у реформуванні речового забезпечення і введення нової системи харчування, розробці і боротьбі за нові сухі пайки в Міністерстві оборони України. У 2019 році Марченко взяли під варту. Його підозрювали у закупівлі неякісних бронежителів.