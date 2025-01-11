Последний бой десантника "Кобры": история героя, погибшего в рукопашном бою с якутом

Недавно сеть всколыхнуло видео жестокого рукопашного боя украинского десантника Дмитрия "Кобры" Масловского с российским оккупантом. Его собратья рассказали, как так получилось, что боец остался один на позициях.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН. Известно, что Дмитрий Масловский погиб в ноябре 2024 года во время выполнения боевого задания в селе Трудовое возле Курахово.

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Какими были последние моменты жизни "Кобры"

Недавно стало известно имя украинского воина, который погиб в рукопашном бою с российским оккупантом. Видео последнего боя десантника Дмитрия "Кобры" Масловского всколыхнуло сеть.

Дмитрий Масловский, боец 71 егерской десантно-штурмовой бригады, погиб в ноябре 2024 года во время выполнения боевого задания в селе Трудовое возле Курахово.

Дмитрий Масловский / Фото из Facebook

Видео с налобной камеры зафиксировало, как "Кобра" вышел из укрытия, чтобы уничтожить вражеский "Панцирь" и продолжил битву. Далее можно увидеть, как Дмитрий вступил в рукопашный бой с российским оккупантом из Якутии.

Украинский боец сумел выбить оружие из рук противника, но силы были неравными. Во время боя можно услышать, как боец зовет на помощь "Хазу", однако помощи он, так и не дождался.

Последние слова Дмитрия, зафиксированы камерой, тронули соцсети: "Дай я пойду спокойно. Не трогай меня, я уже все".

Почему "Кобра" остался сам на позициях

Побратим Дмитрия рассказал, что "Кобра" вместе с напарником с позывным "Хаза" держал наблюдательный пункт, прикрывая тыл украинских сил.

Во время выполнения задания "Кобра" и "Хаза" уничтожили одного из двух оккупантов, которые приближались к их позиции.

"Кобра" отдал приказ, чтобы "Хаза" со специфическим оружием оставался контролировать проезжую участок, потому что за время, когда мы (штурмовая группа "егерей", – 24 Канал) зачищала село, пару байков захотели проскочить. Это было командное решение, которое надо уважать,

– рассказал побратим Дмитрия.

Он добавил, что "Хаза" не мог помочь, поскольку находился на другой позиции, в 600 метрах от места боя. К тому же штурмовая группа вела интенсивную зачистку села, что сопровождалась взрывами и стрельбой.

После боя позицию, где оставался "Хаза", нашли пустой. Его считали пропавшим без вести, однако позже воина нашли тяжелораненым в одном из подвалов села. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Что известно о Дмитрии Масловском

Дмитрий Масловский был родом из Одесской области, еще до полномасштабного вторжения служил в зоне ООС. Побратимы вспоминают его как героического бойца, который всегда пытался прикрыть своих штурмовиков.

Он был вспыльчивый, всегда дерзкий, иногда даже слишком, что его надо было останавливать. Никогда ничего не боялся,

– вспоминает один из побратимов о Дмитрии.

71-я егерская десантно-штурмовая бригада подала Дмитрия Масловского на присвоение Звезды Героя Украины.

Его похоронили в родной Любашевской громаде. Дмитрию было всего 30 лет.