Бился до последнего: известно имя воина ВСУ, который вступил в рукопашный бой с якутом

Недавно российские Z-паблики распространили видео, на котором зафиксирован бой украинского военного с оккупантом. Он состоялся еще осенью при попытке ВСУ отбить село Трудовое Волновахского района Донецкой области.

Видео было снято на нашлемную камеру украинского солдата, передает 24 Канал.

Смотрите также Десятки оккупантов оказались в аду: комбат "Ахиллес" описал ситуацию возле Купянска

Украинец вступил в рукопашный бой с врагом

На видео боец ВСУ идет к частному дому с автоматом, в какой-то момент из здания раздается очередь. Украинский военный бросает в окно гранату и убегает, навстречу ему появляется российский штурмовик.

Сразу после этого защитник выхватывает у захватчика автомат и бросает на землю. Оба солдата переходят в рукопашный бой, вскоре украинец достает нож и пытается зарезать им оккупанта. Тот перехватывает нож голой рукой за лезвие и наносит два удара противнику. Также он кусает бойца ВСУ за пальцы, чтобы тот не мог сопротивляться.

В конце видео слышны слова украинского воина. Он благодарит противника за бой и просит дать ему спокойно умереть.

Дай я умру. Иди, пожалуйста, я хочу уйти сам. Спасибо тебе, ты был лучшим бойцом в мире. Прощай,

– говорит он.

Оккупантом оказался Андрей Григорьев из Якутии, штурмовик 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток". Ему противостоял воин 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ Дмитрий Масловский с позывным "Кобра".

Именно он показал стойкость украинского войска и силу борьбы за жизнь,

– рассказал побратим с позывным "Вицик".

Напомним, что в боях за Украину перед Рождеством погиб 30-летний Александр Мосийчук из Житомира.