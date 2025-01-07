Відео було зняте на нашлемну камеру українського солдата, передає 24 Канал.

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Українець вступив у рукопашний бій з ворогом

На відео боєць ЗСУ йде до приватного будинку з автоматом, у якийсь момент із будівлі лунає черга. Український військовий кидає у вікно гранату та тікає, назустріч йому з'являється російський штурмовик.

Відразу після цього захисник вихоплює у загарбника автомата і кидає на землю. Обидва солдати переходять у рукопашний бій, незабаром українець дістає ножа і намагається зарізати їм окупанта. Той перехоплює ніж голою рукою за лезо і завдає два удари супротивнику. Також він кусає бійця ЗСУ за пальці, щоб той не міг чинити опір.

Наприкінці відео чути слова українського воїна. Він дякує супротивника за бій та просить дати йому спокійно померти.

Дай я помру. Іди, будь ласка, я хочу піти сам. Дякую тобі, ти був найкращим бійцем у світі. Прощай,

– каже він.

Окупантом виявився Андрєй Григор'єв із Якутії, штурмовик 39-ї гвардійської мотострілецької бригади угруповання військ "Схід". Йому протистояв воїн 71-шої окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ Дмитро Масловський із позивним "Кобра".

Саме він показав стійкість українського війська і силу боротьби за життя,

– розповів побратим із позивним "Віцик".

Нагадаємо, що у боях за Україну перед Різдвом загинув 30-річний Олександр Мосійчук з Житомира.