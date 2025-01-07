Ворог вчиняє ударні штурмові дії вище по течії, до Колісниківки, але українські захисники повністю заблокували загарбників. Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко зауважив 24 Каналу, що попри численні штурми живою силою за підтримки артилерії, авіації, безпілотників росіяни успіхів не мали.

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За попередні періоди ворог мав успіх нижче по течії до населеного пункту Загризове. Російські військові активно намагаються зайти в населений пункт Лазова.

Бойові дії тривають у ці хвилини, коли ми з вами розмовляємо. Але за минулу добу ні втрати позиції, ні суттєвих просувань ворога не відбулося. Натомість десятки окупантів назавжди залишилися на полі бою, а їхні душі – у пеклі,

– зазначив комбат.

Поблизу села Глибоке на Харківщині протягом минулої доби – без суттєвих змін. Ворог продовжує бути активним. Але Силам оборони вдається своєчасно виявляти та громити загарбників. Ініціатива повною мірою зараз перебуває на боці ЗСУ. Однак ця ініціатива виборюється щохвилини.

Збір на плати ініціації для дронів

Батальйон "Ахіллес" проводить збір на плати ініціації для дронів. Юрій Федоренко пояснив, що під FPV-дроном перебуває той чи інший боєприпас. Коли безпілотник заходить у ціль, снаряд має у якийсь спосіб вибухнути. Для цього потрібна плата ініціації, яка приведе його у дію.

Коли ми отримуємо дрони за допомогою державних програм, в комплекті ідуть плати ініціації, але значну кількість безпілотників ми продовжуємо отримувати від українського бізнесу. У цих дронах не завжди є плати ініціації. Щоб дібрати цю різницю, під дрони, що надаються поза межами державних програм, необхідно докупити плати ініціації, які допомагають боєприпасам вибухати під час заходу в ту чи іншу ціль,

– розповів він.

Тому це вкрай важливо для наших захисників. Підтримати збір можна за посиланням.