Дмитрий Медведев поздравил своих сограждан с днем России. Правда, сумасшедший сделал это фотографией украинского Майдана Независимости в Киеве.

Мол, эта "площадь скоро станет их". Но подобные абсурдные упреки никому не интересны. Мы сейчас серьезно не обсуждаем ни его тексты, ни его посили, ни его угрозы. Об этом 24 Канала сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

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Человек, когда-то по крайней мере формально исполнявший обязанности президента великого государства (за территорией), скатился до мемчика-алкоголика,

– подчеркнул Юсов.

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Никто в мире Медведева всерьез не воспринимает. Ни российские элиты, ни мировое сообщество не считают его серьезным игроком на сегодняшней карте, больше, на постпутинской политической карте.

"Он нарушает золотое правило: не писать в соцсетях в состоянии расширенного сознания. Он активно злоупотребляет этим. Если кто-то позволяет себе вечером выпить бокал пива и написать что-то от души, то у него это состояние затягивается на несколько суток подряд – и не пива, и не вина", – подчеркнул представитель ГУР.

К счастью, эта "драма" – не наша, а россиян, им с ним жить. Если их устраивает такое должностное лицо, такое лицо их государства, над которым смеется весь мир, по-видимому, они имеют на это право.

"Точно не страшно, если мы говорим о жалких заявлениях Медведева", – резюмировал Андрей Юсов.

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