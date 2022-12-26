Приспешник Путина Медведев получил новую должность в ВПК
Источник:указ Владимира Путина
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев получил новую должность. Ее придумал сам Владимир Путин для своего верного миньона.
Теперь бывший лидер России станет первым заместителем военно-промышленной комиссии (ВПК), главой которой является сам Путин.
Важно Китаю выгодно "подвесить" Путина, – политолог о цели визита Медведева в Си Цзиньпин.
Ранее этого поста в составе комиссии не было. Как следует из указа кремлевского диктатора, первый заместитель наделен правом вместо председателя самостоятельно проводить заседание органа.
Вместе с Медведевым в новый состав комиссии Путин причислил:
- главу МЧС Александра Куренкова,
- в коллегию комиссии – председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова,
- заместителя министра экономического развития Максима Колесникова,
- заместителя главы Минпромторга Кирилла Лысогорского и еще несколько человек.
Что следует знать о Дмитрии Медведеве
Дмитрий Медведев с 2008 по 2012 год был президентом России. После своей инаугурации Медведев назначил Путина премьер-министром, как он и обещал поступить во время предвыборной кампании. Пару Путина и Медведева в СМИ часто упоминают как "господствующий тандем".
Сейчас Медведев является верным миньоном Путина, который во всем поддерживает своего кремлевского царя, в том числе и в вопросе войны против Украины. Так что, как ни странно, Медведев часто выступает с абсурдными заявлениями в защиту Кремля и его руководителя. В частности:
- Дмитрий Медведев 16 декабря намекнул, что Россия хотела бы ударить по странам НАТО.
- Медведев также заявил, что для стабильности энергоснабжения в Украине "следует признать правомерность требований России в рамках так называемой специальной военной операции".