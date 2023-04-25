"Тихое разделение" Украины и ядерная война: Медведев снова оскандалился циничными заявлениями
Бывший президент России Дмитрий Медведев снова занимается своим любимым делом – угрожает миру ядерной войной. Кроме того, он отмечает, что это вполне реальное событие.
Этот бред приспешник Путина издал на марафоне "Знания". Перед русской молодежью он говорил о международных отношениях с Западом (к которым, очевидно, Россия не имеет никакого отношения), передает 24 Канал.
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Медведев призвал готовиться к ядерной войне
Российский политик в первую очередь заявил, что перспектива ядерной войны есть и растет с каждым днем "по известным причинам". Также Медведев раскинулся лживыми заявлениями о том, что в России еще не закончились ракеты, снаряды и танки, а оборонно-промышленный комплекс страны-агрессорки якобы готов решать любые задачи.
Одиозное должностное лицо не могло обойти тему войны в Украине и, как всегда, начало прокручивать пластинку "Мы воюем с НАТО".
Спецоперация – это ответ России на расширение НАТО, потому что ее противники понимают только язык силы.
– выдал заместитель председателя Совета безопасности.
Более того, Медведев посоветовал бояться ядерного взрыва, а не глобального потепления. Вероятно, кто-то из участников спросил политика о проблемах климата и глобальном потеплении в мире. На что он выдал такой бред:
"Вас правда волнует климат до такой степени? На мой взгляд, это ничто по сравнению с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой 5 тысяч кельвинов, ударной волной 350 метров в секунду и давлением 3 тысячи килограммов на квадратный метр, с проникающей радиацией, то есть ионизирующей излучением и электромагнитным импульсом. Такая перспектива есть сегодня? К сожалению, да".
Другой бред политика
Кроме вышеупомянутых глупостей, Медведев на встрече с молодежью сказал еще и следующее:
- В США хотят разделить Россию на Соединенные штаты Сибири и другие страны и управлять ими;
- Россия создавала G20 вместе с другими странами, а теперь "ошалевшие" недружественные государства предлагают ее оттуда изгнать;
- Все страны должны прилагать усилия для того, чтобы избежать начала нового полномасштабного мирового конфликта;
- Россия обгоняет многие другие страны по уровню развития цифровых сервисов для граждан;
- Военные в зоне специальной военной операции, работники оборонных предприятий и волонтеры – герои и моральный пример.
- Для существования России ядерное оружие имеет неизбежное значение, а противники России не должны недооценивать возможность его применения Москвой;
- Лучшее "тихое разделение" Украины с Польшей и другими странами, чем Украина в НАТО или мировая война;
- На фоне задачи сохранения человечества в нынешних условиях разговоры о зеленой повестке дня выглядят лукавством;
- Рост цен на нефть продолжится, поскольку Европа с трудом перезимовала, из-за чего вынуждена покупать еще более дорогой газ, обогащая США.