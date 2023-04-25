"Тихое разделение" Украины и ядерная война: Медведев снова оскандалился циничными заявлениями

Бывший президент России Дмитрий Медведев снова занимается своим любимым делом – угрожает миру ядерной войной. Кроме того, он отмечает, что это вполне реальное событие.

Этот бред приспешник Путина издал на марафоне "Знания". Перед русской молодежью он говорил о международных отношениях с Западом (к которым, очевидно, Россия не имеет никакого отношения), передает 24 Канал.

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Медведев призвал готовиться к ядерной войне

Российский политик в первую очередь заявил, что перспектива ядерной войны есть и растет с каждым днем "по известным причинам". Также Медведев раскинулся лживыми заявлениями о том, что в России еще не закончились ракеты, снаряды и танки, а оборонно-промышленный комплекс страны-агрессорки якобы готов решать любые задачи.

Одиозное должностное лицо не могло обойти тему войны в Украине и, как всегда, начало прокручивать пластинку "Мы воюем с НАТО".

Спецоперация – это ответ России на расширение НАТО, потому что ее противники понимают только язык силы.

– выдал заместитель председателя Совета безопасности.

Более того, Медведев посоветовал бояться ядерного взрыва, а не глобального потепления. Вероятно, кто-то из участников спросил политика о проблемах климата и глобальном потеплении в мире. На что он выдал такой бред:

"Вас правда волнует климат до такой степени? На мой взгляд, это ничто по сравнению с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой 5 тысяч кельвинов, ударной волной 350 метров в секунду и давлением 3 тысячи килограммов на квадратный метр, с проникающей радиацией, то есть ионизирующей излучением и электромагнитным импульсом. Такая перспектива есть сегодня? К сожалению, да".

Другой бред политика

Кроме вышеупомянутых глупостей, Медведев на встрече с молодежью сказал еще и следующее: