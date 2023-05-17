Российские СМИ назвали имя еще одного пилота Ми-8, разбившегося в Брянской области. Им оказался 24-летний Сергей Чигилейчик из Вязьмы Смоленской области, передает 24 Канал.

Смотрите также ​ "Работала Брянская ПВО": появилось фото ликвидированного на борту Ми-8 в России борттехника

Что известно об оккупанте

На странице школы, где учился оккупант, обнародовали некролог. Кроме того, 15 мая в учебном заведении прошла "траурная линейка" в его честь.

Как известно, мать погибшего лётчика работает учительницей в этом же учебном заведении.



Брянской области погиб Сергей Чигилейчик / Скриншот

Кроме того, телеграм-каналы обнародовали фото коллеги Чигилейчика – Дмитрия Осипова. Известно, что пилоту было 26 лет.

Дмитрий Осипов / Скриншот

Обратите внимание! Во время массового падения российских самолетов и вертолетов на борту двух вертолетов и двух самолетах находилось больше членов экипажа, чем было объявлено. Ранее в России сообщили, что при падении сбитых российских судов погибли 9 пилотов, однако на самом деле их могло быть 11. По данным российских СМИ, в двух селах Брянской области – Вязьма-Брянская и Остров – прошли траурные мероприятия по погибшим, после чего стало известно, что в каждом из вертолетов находилось по четыре человека. Все они погибли.

Кто еще погиб в тот день

Во время падения вертолета Ми-8 удалось также ликвидировать борттехника Максима Савченко. Как отметил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц", российского оккупанта сбила Брянская ПВО.

Российские СМИ уточнили, что Савченко был родом из Краснодара. Гибель Савченко подтвердила его жена Олеся. OSINT-исследователи разыскали соцсети вдовы и ее "героя".

Кроме того, OSINT-аналитикам уже удалось выяснить, как звали пилота Су-35, сбитого в Брянской области. По их данным, руководителем истребителя был Глеб Поляков.

Что известно о "черном дне" российской авиации: коротко