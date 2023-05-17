Российские СМИ назвали имя еще одного пилота Ми-8, разбившегося в Брянской области. Им оказался 24-летний Сергей Чигилейчик из Вязьмы Смоленской области, передает 24 Канал.
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Что известно об оккупанте
На странице школы, где учился оккупант, обнародовали некролог. Кроме того, 15 мая в учебном заведении прошла "траурная линейка" в его честь.
Как известно, мать погибшего лётчика работает учительницей в этом же учебном заведении.
Брянской области погиб Сергей Чигилейчик / Скриншот
Кроме того, телеграм-каналы обнародовали фото коллеги Чигилейчика – Дмитрия Осипова. Известно, что пилоту было 26 лет.
Дмитрий Осипов / Скриншот
Кто еще погиб в тот день
Во время падения вертолета Ми-8 удалось также ликвидировать борттехника Максима Савченко. Как отметил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц", российского оккупанта сбила Брянская ПВО.
Российские СМИ уточнили, что Савченко был родом из Краснодара. Гибель Савченко подтвердила его жена Олеся. OSINT-исследователи разыскали соцсети вдовы и ее "героя".
Кроме того, OSINT-аналитикам уже удалось выяснить, как звали пилота Су-35, сбитого в Брянской области. По их данным, руководителем истребителя был Глеб Поляков.
Что известно о "черном дне" российской авиации: коротко
- В городе Клинцы Брянской области 13 мая упали 2 российских вертолета Ми-8. По предварительной информации, весь экипаж, находившийся на бортах обоих летательных аппаратов, погиб.
- Впоследствии стало известно, что в том же регионе упал и истребитель Су-34. Предварительно известно, что пилот и штурман самолета не смогли катапультироваться и погибли.
- Однако на этом "самоледопад" не кончился. В сети сообщили о падение еще одного истребителя – Су-35. Пропагандисты пытались скрыть этот факт, но российские "военкоры" подтвердили этот факт.