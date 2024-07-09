"Родные потеряли своего защитника": в Кривом Роге погиб инженер и волонтер Дмитрий Пахолюк

Россия во время ракетной атаки по Кривому Рогу в Днепропетровской области 8 июля убила волонтера, бывшего правоохранителя Дмитрия Пахолюка.

Об этом сообщает местный телеграм-канал. Известно, что он работал инженером Северного ГОКа группы "Метинвест".

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Что известно о погибшем Дмитрии

Вчера, 8 июля, российская ракета попала в административное здание предприятия в Кривом Роге, отобрав десяток жизней. К сожалению, среди жертв военного преступления оказался и Дмитрий Пахолюк.

Мужчина работал командиром роты Патрульной полиции Кривого Рога со дня ее основания. Отмечается, что он был примером и имел безоговорочный авторитет у коллег и близких.

В 2022 году мужчина стал к работе на горно-обогатительный комбинат. Когда началось полномасштабное вторжение, человек не остался в стороне и занимался волонтерством, был донором крови для защитников.

Дома Дмитрия ждали любимая жена Ирина и дочь Варвара. Но проклятая российская ракета отобрала у девушек их защитника. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего, и всем, кого коснулась эта неописуемая трагедия,

– говорится в сообщении.



У Дмитрия осталась жена и дочь / Фото "Первый Городской. Кривой Рог"

Редакциявыражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Пахолюка. Светлая память!

Кроме того, россияне ракетным ударом по предприятию в Кривом Роге 8 июля убили Оксану Довбню-Остапенко. Во время ракетного удара по предприятию женщина находилась на рабочем месте. У погибшей осталось двое детей.