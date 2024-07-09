Про це повідомляє місцевий телеграм-канал. Відомо, що він працював інженером Північного ГЗК групи "Метінвест".

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Що відомо про загиблого Дмитра

Вчора, 8 липня, російська ракета влучила в адміністративну будівлю підприємства у Кривому Розі, відібравши десяток життів. На жаль, серед жертв воєнного злочину опинився й Дмитро Пахолюк.

Чоловік працював командиром роти Патрульної поліції Кривого Рогу з дня її заснування. Зазначається, що він був прикладом та мав беззаперечний авторитет у колег і близьких.

У 2022 році чоловік став до роботи на гірничо-збагачувальний комбінат. Коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік не залишився осторонь та займався волонтерством, був донором крові для захисників.

Вдома Дмитра чекали кохана дружина Ірина та донечка Варвара. Але клята російська ракета відібрала у дівчат їхнього захисника. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого, і усім, кого торкнулася ця невимовна трагедія,

– йдеться у повідомленні.



У Дмитра залишилася дружина та донечка / Фото "Перший Міський. Кривий Ріг"

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дмитра Пахолюка. Світла пам'ять!

Крім того, росіяни ракетним ударом по підприємству у Кривому Розі 8 липня вбили Оксану Довбню-Остапенко. Під час ракетного удару по підприємству жінка перебувала на робочому місці. У загиблої залишилося двоє дітей.