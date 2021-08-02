Разумков провел разговор с новым председателем молдавского парламента

Дмитрий Разумков поздравил с убедительной победой на парламентских выборах в Молдове Игоря Гросу. Теперь глава партии "Действие и солидарность" станет главой молдавского парламента.

Председатель Верховной Рады 3 августа провел телефонный разговор с Игорем Гросу. Политики обсудили не только будущее сотрудничество, но и вспомнили об общих вызовах.

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Главное из разговора Разумкова и Гросу

Разумков поднял вопрос двустороннего сотрудничества, в частности, активизацию межпарламентского диалога между Украиной и Молдовой.

Со своей стороны, мы готовы сотрудничать и обмениваться необходимым опытом. Впрочем, важно также развивать сотрудничество между Украиной и Молдовой на международных площадках,

– отметил глава парламента.

Он также поблагодарил Гросу за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства. И добавил, что сегодня перед Украиной и Молдовой стоят общие вызовы.

"У нас общие проблемы – это Донбасс, Крым и Приднестровье. Это те вызовы, которые сегодня стоят перед нашими странами", – подчеркнул Разумков.

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Напоследок Разумков пригласил Гросу посетить Украину с официальным визитом. Когда именно это может произойти, пока неизвестно.

Игорь Гросу возглавляет партию действующего президента Молдовы Майи Санду "Действие и солидарность". На парламентских выборах эту партию поддержали 52,8%.