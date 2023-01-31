Экс-следователь Генпрокуратуры Дмитрий Сус получил 9 лет тюрьмы: в чем его обвиняют

Высший антикоррупционный суд назначил 9 лет тюрьмы бывшему следователю Генеральной прокуратуры. Дмитрий Сус был обвинен в присвоении и продаже имущества, изъятого во время обысков подпольных казино в Киеве.

Приговор в отношении экс-заместителя одного из Департаментов Генпрокуратуры ВАКС вынес 31 января. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции и подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Раньше Скандально известный экс-прокурор Дмитрий Сус вышел из СИЗО под залог

Что известно о деле Суса

В САП отметили, что ВАКС признал виновным бывшего заместителя начальника Департамента – начальника управления по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры по частям 3, 4 и 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Заметим, что речь идет о "присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением".

Сусу назначили 9 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах и адвокатуре сроком 3 года и конфискацию имущества. Также его лишили чина старшего советника юстиции и применили спецконфискацию к значительному перечню предметов.

Прокуратура инкриминировала Сусу присвоение и продажу имущества на 814 тысяч гривен, которое было изъято во время обысков подпольных казино в Киеве (денежные средства, игровые автоматы, покерные и рулеточные столы, барные стулья и даже видеорегистратор),

– отметили в Центре противодействия коррупции.

Также там добавили, что в своем последнем слове Сус заявил, что он сказал все, что хотел по ходу судебного разбирательства и лишь добавил: "Ставки сделаны, ставок больше нет".

Чем известен Дмитрий Сус

В 2016 году его отстранили от работы из-за конфликта с НАБУ.

В апреле 2017-го Стуса уволили из прокуратуры.

В июле этого года детективы НАБУ задержали Дмитрия Суса на территории международного аэропорта "Борисполь". Его обвинили в завладении чужим имуществом при проведении следственных действий в ряде уголовных производств путем злоупотребления своим служебным положением.

Кстати, осенью 2016 года журналисты выяснили, что Дмитрий Сус ездил на автомобиле Audi Q7 стоимостью более 900 тысяч гривен, который, согласно документам, принадлежал его 85-летней бабушке.

Позже Соломенский райсуд Киева отправил Суса под домашний арест, обязав носить электронный браслет. В январе 2018 года мера пресечения была изменена на залог.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения в суде апелляционной инстанции.