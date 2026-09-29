Об этом он заявил в интервью 24 Каналу.

Что сказал Волошин об ОСШР

Волошин опроверг, что его "без объяснений вернули на прежнюю должность".

Я все время был и остаюсь командиром 8-го корпуса ДШВ: меня не уволили с этой должности и не перевели ни на какую другую,

– отметил военный.

По его словам, в Киев он ездил по боевому распоряжению главнокомандующего, чтобы сформировать командование ОСШР, а затем по тому же распоряжению вернулся в корпус.

"Считаю это решение правильным, потому что сейчас мое место в Сумской области, в зоне ответственности 8-го корпуса ДШВ на Северо-Слобожанском направлении", – отметил Волошин.

Напомним, что в своем интервью Волошин также сообщил, что россияне не смогли полностью захватить Курскую область. ВСУ по-прежнему находятся в районе населенного пункта Новый Путь и контролируют весь лесной массив вокруг него, а также район населенного пункта Политотдельский и прилегающий лесной массив.