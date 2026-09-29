Про це він сказав у коментарі 24 Каналу.

Що сказав Волошин про ОСШР

Волошин спростував, що його "без пояснень повернули на стару посаду".

Я весь час був і залишаюся командиром 8 корпусу ДШВ: мене не звільняли з цієї посади і не переводили на жодну іншу,

– зазначив військовий.

За його словами, до Києва він їздив за бойовим розпорядженням головнокомандувача, щоб формувати командування ОСШР, а потім за таким самим розпорядженням повернувся до корпусу.

"Вважаю це рішення правильним, бо зараз моє місце на Сумщині, у смузі відповідальності 8 корпусу ДШВ на Північно-Слобожанському напрямку", – зазначив Волошин.

Нагадаємо, що у своєму інтерв'ю Волошин також повідомив, що росіяни не змогли повністю звільнити Курську область. ЗСУ досі перебувають у районі населеного пункту Новий Путь та контролюють весь лісний масив навколо нього, а також район населеного пункту Політотдельський і лісовий масив поряд.