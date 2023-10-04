Украинец умер в вытрезвителе Вроцлава: показали кадры, доказывающие пытки со стороны полиции
Источник:Onet
Украинец Дмитрий Никифоренко в 2021 году попал в вытрезвитель в польском Вроцлаве. В тот же вечер 26-летний украинец там скончался.
Польские журналисты опубликовали кадры с камер наблюдения, доказывающие факт, что над гражданином Украины совершали пытки. Следует заметить, что отец погибшего украинца рассказывал журналистам еще в 2021 году, что на лице сына были "тонны грима".
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О чем свидетельствуют кадры камер наблюдения
Журналисты напоминают, что 26-летний украинец Дмитрий Никифоренко был родом из Немирова Винницкой области. Он работал во Вроцлаве на строительстве.
Мужчина вечером 30 июля 2021 года возвращался с работы. Ранее работники на работе устроили барбекю, на котором все выпивали. Выпил и Дмитрий Никифоренко, и возвращался домой пьяным.
На камерах заметно, что Дмитрий шатался, но передвигался сам. Украинец вместе с другими тремя коллегами сел в автобус. Они вышли раньше, а украинец уснул в автобусе.
Когда автобус приехал, женщина пыталась разбудить его, однако не получилось. Дмитрий крепко спал. Она сообщила водителю, что пассажир спит. Дальше водитель, который не мог разбудить Дмитрия, позвонил в скорую и полицию. Полиция забрала Дмитрия в вытрезвитель.
Издание отмечает, что в автобусе Дмитрий ни разу не вел себя агрессивно, хотя об этом заявляла полиция. Вопреки заявлениям правоохранителей, мужчина никого не унижал, не вел себя громко или неприлично, просто в какой-то момент уснул.
Правоохранители написали в протоколе, что Дмитрий был агрессивным и якобы пытался нанести себе вред, ударившись головой в окно. Журналисты уверяют, что ничего подобного в автобусе не было зафиксировано.
Что случилось в вытрезвителе
Ориентировочно в 22:27 30 июля 2021 года Дмитрия Никифоренко сняла камера, которая установлена перед входом во Вроцлавский центр помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения.
Согласно данным камер, Дмитрий был заведен в помещение в наручниках. Причины этого неясны. Через несколько минут, согласно камерам и показаниям полицейских, против него перед самым выходом из машины применили слезоточивый газ. Ведь на лице Дмитрия видны свежие следы.
Уже в 22:41 Дмитрия за руки и ноги четыре человека занесли в комнату и положили на кровать. После этого его постоянно удерживали работники вытрезвителя и полиция. На него давили табельной дубинкой, прижимали к кровати, наносили удары.
Дмитрия обездвижили. Дальше полицейский даже сел на спину украинца.
Уже в 22:57 милиционеры больше не держали Дмитрия – мужчина лежал и не двигался. За ним уже наблюдали трое полицейских, два мужчины и три женщины.
Затем ему развязали ноги и проверили состояние здоровья. Потом поставили на пол и начали оказывать первую помощь. Через несколько минут тщетных действий позвали медиков. Однако и они не смогли спасти мужчину.
Скриншоты издания с камер наблюдения
Польские правоохранители скрывали смерть Дмитрия Никифоренко. Родным сказали, что он умер во время вмешательства полиции из-за прекращения сердцебиения.
Дело Дмитрия Никифоренко: основное
- После гибели Дмитрия Никифоренко началось внутреннее полицейское производство. Тогда правоохранителей отстранили и уволили. Однако это произошло только после публикации издания Wyborcza.
- Именно журналисты издания впервые заявили, что украинца, умершего в польском вытрезвителе, час пытали. Его били палками, ногами и кулаками.
- Кроме того, в делах не было данных из нагрудных камер польских правоохранителей. Их ведь, вероятно, отключили после задержания.
- В Польше даже требовали честного расследовать смерти украинца Никифоренко – люди выходили на протесты. Тогда писали, что 4 правоохранителей отстранили, еще двоих – уволили со службы.