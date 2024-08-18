Нардеп Дмитрук раскритиковал поведение военных ВСУ в Курской области: украинцы возмущены

Скандальный нардеп Артем Дмитрук в очередной раз распространил пророссийские нарративы. Он раскритиковал поведение Сил обороны в Курской области, чем вызвал возмущение украинцев.

Дмитрук опубликовал сообщение с критикой Вооруженных Сил Украины на своем телеграм-канале. Как реагируют украинцы на пророссийские сообщения – передает 24 Канал.

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Скандальный Дмитрук раскритиковал ВСУ

Вечером 17 августа нардеп Дмитрук опубликовал в телеграм-канале сообщение, в котором раскритиковал ВСУ. Он начал распространять пророссийские нарративы, заявляя о якобы "мародерстве" и "издевательствах над гражданскими". Более того, он сравнил украинских защитников с немецкими фашистами.



Скандальное сообщение Дмитрука / Скриншот из сети

Это сообщение вызвало возмущение среди украинцев. Одним из первых отреагировал на публикацию Дмитрука волонтер Сергей Стерненко. Он отметил, что пророссийский нардеп обязательно должен понести наказание. К слову, Игорь Лаченков считает, что такие сообщения Дмитрука – это государственная измена.



Реакция Сергея Стерненко на сообщение Дмитрука / Скриншот из сети

Отреагировал на пророссийские нарративы, которые распространяет бывший депутат "Слуги народа", и украинский защитник. Он отметил, что такие сообщения – это открытое подыгрывание российской пропаганде.



Реакция военного на сообщение Дмитрука / Скриншот из сети

В целом сообщение Дмитрука активно критикуют в сети. Украинцы считают, что пророссийский чиновник не должен работать в Верховной Раде, а также напомнили Дмитруку о преступлениях россиян в Украине.

Украинцы возмущены сообщением Дмитрука – больше в галерее

Что известно о пророссийском Дмитруке

Еще в начале политической карьеры Артем Дмитрук отличался скандальными поступками. К примеру, в 2020 году он носил цветы к Дому профсоюзов в Одессе, где 2 мая 2014 года погибли российские сепаратисты. Тогда Дмитрук почтил память тех, кто поддерживал действия России.

Кроме того, Дмитрук снялся в фильме пророссийского пропагандиста Шария о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. В течение 2021 года депутат посещал подсанкционные каналы Виктора Медведчука.

С началом полномасштабного вторжения ситуация не изменилась, и Дмитрук становился фигурантом новых скандалов. Так, осенью 2023 года он вместе с Александром Куницким избил военного в Киеве. Пострадавший тогда сообщил, что нардепы вымогали у него деньги, а также обвиняли его в аферах. После избиения было открыто уголовное производство, в рамках которого продолжается следствие.

Более того, в феврале 2024 года Дмитрук внес залог за Павла Музычука – иеродиакона УПЦ МП и фигуранта реестра предателей, задержанного СБУ по подозрению в оправдании вооруженной агрессии России против Украины.

Журналисты Bihus.Info также сообщали, что Дмитрук сотрудничал с подозреваемым в государственной измене против Украины Сергеем Чертилиным, в частности в "защите" УПЦ МП из-за противодействия принятию законопроекта 8371, который имеет целью запрет связанных с РПЦ организаций.

После российского ракетного обстрела 8 июля пророссийский нардеп начал призывать к миру с россиянами, а уже 10 июля стало известно, что Дмитрук стал иподиаконом московского патриархата.

Помимо прочего, Дмитрук часто был участником драк как в Верховной Раде, так и в Одесском облсовете, он выступал против ограничений COVID-19 в начале пандемии и призвал украинцев не вакцинироваться. Также нардеп защищал и оправдывал действия Николая Тищенко, когда его охрана избила военного в Днепре.