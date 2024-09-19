Нардеп Дмитрук рассказал, как бежал из Украины "с портфельчиком", потому что боялся ликвидации

Нардеп Артем Дмитрук, который является сторонником УПЦ МП, рассказал, что сбежал из Украины потому, что его якобы хотели ликвидировать. Политик заявил, что решение принял 20 августа.

Артем Дмитрук заявил в интервью адвокату Тарасу Никифорчуку, что он решил бежать 20 августа – в день, когда Верховная Рада проголосовала за запрет УПЦ МП. Политик сказал, что тогда уже якобы знал, что его могут ликвидировать просто или во время задержания, пишет 24 Канал.

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Что рассказал Дмитрук о своем побеге

Была уже "пиковая ситуация", когда преследование за мной и моей семьей набрало максимальные обороты, меня просто хотели ликвидировать, указание было дано из Офиса Президента, за мной уже долгое время, несколько месяцев следили спецслужбы Украины, и организованные преступные группы, это подтвердили, собственно, они сами. Это было все абсолютно незаконным... Я это видел и знал,

– заявил Дмитрук.

Он также пояснил, что семья выехала в Молдову раньше – 21 августа. Он же 23 августа выехал из Киева в Одесскую область, его отвез водитель его товарища. Артем Дмитрук рассказал, что дальше он вышел из авто и пошел в Молдову.

"Где (в Молдове – 24 Канал) 24 августа добрался до первого отделения полиции рядом с пунктом пропуска "Паланка". Пришел туда, абсолютно выполнил все свои гражданские обязанности, заполнил необходимые документы, анкеты, после чего получил специальный документ, который давал мне разрешение покинуть территорию Молдовы. И начал свое движение дальше", – заявил Дмитрук.

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Он пояснил, что ему пришлось "ножками с портфельчиком долго-долго идти, чтобы дойти до этого участка Молдовы".

Артем Дмитрук не уточнил, как именно он пересек украинскую границу и кто ему в этом помогал. Однако СМИ писали, что Дмитрука на автомобиле Toyota Camry вывез в Одесскую область помощник народного депутата Суто Мамояна, Владимир Николаевич Крохмаль.

Дмитрук сбежал из Украины

Нардеп Артем Дмитрук незаконно сбежал из Украины. Информацию об этом 25 августа сообщили СМИ. Впоследствии этот факт подтвердили в Государственном бюро расследований.

Уже в сентябре ГБР сообщило, что Дмитрук вышел из машины на трассе вблизи одного из населенных пунктов Раздельнянского района Одесской области.

Далее, по данным ГБР, он около 17:00 он пересел в другое авто, за рулем которого находился другой фигурант, а также организатор схемы переправки. Около 21:00 они доставили депутата к границе, после чего он пешком незаконно покинул Украину.

В ГБР заявили, что уже установили всех лиц, которые организовывали "побег", включая со стороны Молдовы.

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