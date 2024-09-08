Оккупанты ударили по Сумскому району: есть раненые

Днем 8 сентября российские захватчики снова нанесли авиационный удар по Сумщине. В результате обстрела есть раненые.

Агрессор атаковал населенные пункты Сумского района. Пострадавшим оказывают помощь медики.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Что известно об атаке на Сумы 8 сентября

Днем 8 сентября враг нанес авиационный удар по населенным пунктам Сумского района.

Предварительно, есть раненые. На месте работают все необходимые службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Последствия вражеской атаки уточняются,

– заявили в ОВА.

Также призвали соблюдать правила безопасности и ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Заметим, что около 04:00 россияне нанесли авиаудары по дачному массиву в Сумах. В результате обстрела в собственном доме погибли пожилые супруги, – 79 и 77 лет. Еще 4 человека пострадали, в частности, 2-летняя девочка и 8-летний мальчик.

Кроме того, разрушен дом. Еще по меньшей мере 20 частных жилых домов и 4 транспортных средства повреждены.