Агресор атакував населені пункти Сумського району. Постраждалим надають допомогу медики.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Що відомо про атаку на Суми 8 вересня

Вдень 8 вересня ворог завдав авіаційного удару по населених пунктах Сумського району.

Попередньо, є поранені. На місці працюють всі необхідні служби. Постраждалим надається медична допомога. Наслідки ворожої атаки уточнюються,

– заявили в ОВА.

Також закликали дотримуватися правил безпеки й у жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Зауважимо, що близько 04:00 росіяни завдали авіаударів по дачному масиву в Сумах. Внаслідок обстрілу у власному будинку загинуло літнє подружжя, – 79 і 77 років. Ще 4 людей постраждали, зокрема, 2-річна дівчинка та 8-річний хлопчик.

Окрім того, зруйновано будинок. Ще щонайменше 20 приватних житлових будинків і 4 транспортні засоби пошкоджено.